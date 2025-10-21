В Россию параллельным импортом снова ввозят Toyota Corolla Cross

Популярный кроссовер Toyota Corolla Cross, хорошо известный на азиатском рынке, теперь официально доступен в России через механизм параллельного импорта.

На популярных онлайн-платформах объявлений появились предложения по цене от 2 100 000 рублей. Для сравнения, автомобиль Chery Tiggo 4, сходный по габаритам, стоит от 2 220 000 рублей в базовой комплектации с роботизированной коробкой передач. GAC GS3 оценивается в 2 449 000 рублей, а обновленный Geely Coolray, даже с учетом официальных скидок, обойдется минимум в 2 674 990 рублей.

Самые выгодные предложения на Corolla Cross можно найти во Владивостоке. Базовая переднеприводная гибридная версия с правым рулем и атмосферным двигателем объемом 1,8 литра доступна по цене 2,1 млн рублей. Гибридная установка развивает общую мощность в 140 лошадиных сил.

Хотя комплектация не уточняется, фотографии демонстрируют сиденья, отделанные черной экокожей, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, рулевое колесо с кожаной оплеткой, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и кнопку запуска двигателя, обычно сочетающуюся с системой бесключевого доступа.

В Чебоксарах за 2 115 000 рублей предлагается бензиновая Corolla Cross с левым рулем и 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 169 л.с. в сочетании с вариатором. Здесь комплектация скромнее: тканевая обивка салона и пластиковое рулевое колесо.

В Симферополе аналогичный автомобиль предлагается за 2 190 000 рублей, а гибридная версия с 2,0-литровым мотором мощностью 197 л.с. во Владивостоке – за 2 295 000 рублей.

Тем не менее, наибольшим спросом пользуются именно бензиновые версии. Такие Corolla Cross доступны для заказа в Хабаровске, Воронеже, Кирове, Новосибирске и других городах. Автомобили с 2,0-литровым двигателем мощностью 169 л.с. предлагаются по цене от 2 420 000 рублей в Воронеже, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Екатеринбурге, Красноярске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Твери и других регионах.

