Hyundai Venue 2026 года лишился топовой версии и подорожал, прибавив опций

Самый бюджетный кроссовер компании теряет топовую комплектацию, но взамен предлагает более насыщенную версию SEL с ростом цен.

Hyundai провел тихую «реновацию» кроссовера Venue 2026 года. Вместо привычного обновления бренд принял решение полностью упразднить самую роскошную комплектацию Limited. Это значит, поклонникам модели придется попрощаться со светодиодными фарами и штатной GPS-навигацией, которые были ее отличительными чертами.

Однако компания не оставила покупателей без альтернативы, щедро дополнив более доступную версию SEL. Теперь в нее вошли такие востребованные опции, как подогрев передних сидений, беспроводная зарядка и контрастная крыша.

Такое перераспределение оснащения закономерно привело к увеличению цены как минимум на 400 долларов.

Не избежала подорожания и базовая комплектация SE, хотя в ней как раз ничего не изменилось.

Venue 2026 года оснащен 1,6-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 121 л.с. Он агрегатируется с интеллектуальной бесступенчатой трансмиссией, которая передает мощность исключительно на передние колеса. Venue ориентирован на соотношение цены и качества и оснащен 15-дюймовыми легкосплавными дисками, задними барабанными тормозами (в комплектации SE) и торсионной балкой задней подвески. Покупатели также найдут относительно простой салон с аналоговыми приборами и ручным климат-контролем.

Несмотря на скромные продажи, Venue остается верен своей философии – практичность и набор систем безопасности за разумные деньги, пусть и в более простом, но теперь лучше укомплектованном исполнении.

Впрочем, базовая цена выросла с 20 200 до 20 550 долларов.