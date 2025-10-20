Подводный тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля

Тоннель, который может соединить Чукотку и Аляску, окажется в два раза длиннее Евротоннеля, посчитало РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Отмечается, что протяженность Евротоннеля между Францией и Великобританией составляет почти 51 км. Тоннель же через Берингов пролив предполагает строительство участка магистрали длиной от 98 до 113 км.

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал нарисованный от руки план строительства этого тоннеля, который еще в советские времена сделал американец Даг Сандстрем.

По словам Дмитриева, сегодня, благодаря современным технологиям, тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, а его стоимость составит менее 8 миллиардов долларов.