Стример VooDooSh подарил жене Lamborghini Urus за 40 млн рублей

Известный российский стример Александр Шальчинов, выступающий под псевдонимом VooDooSh, совершил крупную покупку для своей супруги. Он приобрел для нее новый кроссовер Lamborghini Urus SE 2025, стоимость которого превышает 40 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Cyberslovо.

© Газета.Ru

Данный подарок последовал за недавним приобретением самого стримера: в прошлом году VooDooSh обзавелся спорткаром Mercedes-Benz AMG GT 63, цена которого оценивалась более чем в 30 млн рублей.

Шальчинов поделился новостью в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии автомобиля. Он отметил, что покупка совершена не ради хвастовства, а как выражение благодарности своим зрителям за многолетнюю поддержку. Стример также добавил, что хотя у него самого мало времени на вождение, его супруга осталась довольна подарком.

Александр Шальчинов, родившийся в 1987 году в Озерске (Челябинская область), является популярной фигурой на платформе Twitch. Он получил широкую известность благодаря своим трансляциям по игре «Герои меча и магии 3», хотя в его эфирах также присутствовали Dota 2 и другие популярные тайтлы. Стример женат и имеет сына.

Ранее выяснилось, что YouTube-блогер MrBeast решил открыть собственный банк.