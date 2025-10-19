Глава Porsche покинет свой пост

Генеральный директор Porsche Оливер Блуме уходит в отставку после 10 лет работы в этой должности, сообщает carscoops.com.

«Судя по всему, инвесторам не понравилось падение акций Porsche вдвое с 2022 года под руководством Оливера Блюма, хотя он продолжит возглавлять VW Group», — сообщает портал.

Отмечается, что акции Volkswagen упали почти на 30% за время пребывания Блуме в должности, в то время как акции Porsche упали вдвое с момента листинга в 2022 году. Решающий момент наступил после очередного предупреждения о падении прибыли, слабых продажах в Китае, и данных по электромобилях, которые не показали достаточно высоких результатов на рынке.

Будущим руководителем Porsche может стать бывший гендиректор McLaren Automotive Limited Михаэль Ляйтерс.

До этого вице-президент автомобилестроительной корпорации Honda Синдзи Аояма подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении на общественном мероприятии.

В Honda отказались раскрыть более подробную информацию о сути обвинений в адрес Аоямы.