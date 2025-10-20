Mercedes и Universal превратили флагманский S-Class в студию звукозаписи

Совместный проект «Crafted in a Mercedes», задуманный Mercedes-Benz, Universal Music Group и Dolby Laboratories, вылился в появление совершенно уникального автомобиля.

На презентации в Лос-Анджелесе компании показали совместное творение – флагманский Mercedes-Benz Maybach S-Class, в салоне которого можно полноценно заниматься созданием музыки. А именно – продюсер может подключить все свои устройства, вывести звук на штатные колонки и сводить треки буквально на ходу, а если захочется передохнуть, можно воспользоваться встроенным в кресло «Майбаха» массажем.

Авторы проекта уверяют, что качество конечного продукта будет не ниже, чем в профессиональной студии.

Правда, какими-либо цифрами студия Dolby Atmos, занимавшаяся преображением интерьера, это не подкрепила. Но презентация, на которой отметились FINNEAS (Финнеас О’Коннелл, брат Билли Айлиш) и продюсер Арон Форбс, прошла вполне успешно.

Цель этого неочевидного, на первый взгляд, проекта, довольно проста: по мнению авторов, музыка должна создаваться в том пространстве, где ее будут воспроизводить. Известно, что у Mercedes-Benz есть планы выпускать такие студии серийно.