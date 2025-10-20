В Майами начались тесты полицейского авто с дронами

В Майами запущен пилотный проект нового автономного полицейского автомобиля под названием PUG. Машина оснащена искусственным интеллектом, 360-градусными камерами, тепловизорами, системой распознавания номеров и возможностью запускать дроны. Разработкой занимается Perrone Robotics.

© Ferra.ru

Пока PUG в основном будет выступать на общественных мероприятиях. Официально он даже закреплён за отделом, отвечающим за взаимодействие с общественностью. Планируется, что позже автомобиль сможет участвовать в патрулировании.

Проект создаётся совместно с некоммерческой организацией Policing Lab, которая помогает полицейским “осваивать новые технологии”. По словам исполнительного директора Марйолайн Бруггелинг, PUG повышает осведомлённость о ситуации, берёт на себя рутинные задачи и позволяет офицерам сосредоточиться на «человеческой стороне» работы.