BMW выпустила версию XM для Японии

Несмотря на то, что BMW XM остаётся одной из самых спорных моделей марки, интерес к нему заметно угас. Кажется, волна негодования, которую годами поднимали энтузиасты в соцсетях, наконец стихает. Отсутствие громких новостей о флагманском кроссовере также сыграло свою роль — «G09» постепенно отошёл на второй план.

© BMW

Однако немецкий производитель всё же решил напомнить о своём необычном SUV. Несколько месяцев назад BMW сняла с производства базовую 644-сильную версию, оставив в строю более мощный вариант Label. К 2026 году гамму пополнил новый оттенок Individual — Frozen Tanzanite Blue, ставший фирменным цветом лимитированной версии для Японии. Эта модификация получила название XM Label Frozen-Style Edition и отличается матовым лакокрасочным покрытием. По желанию клиента его можно заменить на Frozen Black — без дополнительной платы.

Эксклюзив также унаследовал обновления, представленные BMW летом. Огромные 23” колёса чёрного цвета (код “1096 M”) сочетаются с тормозными суппортами в глянцевом чёрном исполнении. А фирменная световая проекция Light Carpet, появившаяся у моделей 2026 года, здесь идёт по умолчанию.

Интерьер не менее эффектен: отделка из кожи Full Merino в оттенке Night Blue гармонирует с Vintage Coffee, а потолок обтянут алькантарой. За атмосферное сопровождение отвечает премиальная аудиосистема Bowers & Wilkins — стандартное оснащение для этой версии.

Как и следовало ожидать, эксклюзивность обойдётся недёшево. В Японии BMW XM Label Frozen-Style Edition оценён в 24,5 миллиона иен (с учётом 10% налога), что примерно соответствует $163000. Будет выпущено 44 экземпляра, каждый из которых наверняка быстро найдёт своего владельца.

При этом сама линейка XM постепенно сокращается: в большинстве стран осталась только версия Label, а гибрид 50e с рядной «шестёркой» предлагается лишь в отдельных регионах Европы.

Что касается будущего модели, то о полноценном рестайлинге пока не сообщается. Судя по всему, BMW не планирует инвестировать в Life Cycle Impulse для своего наименее популярного SUV. Производство «G09» продлится до конца 2028 года, после чего модель, вероятно, будет снята с конвейера. Ходят слухи, что вместо неё компания готовит новый SUV, способный составить конкуренцию Mercedes-Benz G-Class.

Такое направление выглядит логичным шагом: рынок премиальных внедорожников сегодня на подъёме, и именно в этом сегменте BMW может найти новую аудиторию. А нишу производительных кроссоверов с V8 займут грядущие поколения X5 и X7, включая обновлённую версию ALPINA XB7. Поэтому, когда XM покинет сцену, в модельной гамме бренда вряд ли останется пустота.