Во Владивостоке будут блокировать колеса автомобилей без номеров

В ближайшее время во Владивостоке начнет действовать новая процедура блокировки транспортных средств, припаркованных с нарушениями, пишет сайт региональной информационной системы "Цифровое Приморье".

© Российская Газета

Сообщается, что основной акцент будет сделан на автомобилях, которые оставляют на платных парковках, но не имеющих при этом государственных регистрационных знаков.

Специалисты "Цифрового Приморья" провели тесты систем блокировки колес транспортных средств, нарушающих правила муниципальных парковок. Тесты показали свою эффективность на колесных дисках различных диаметров, говорится в сообщении.

Изменения в краевой закон об административных правонарушениях, которые разрешают подобную процедуру, ранее были приняты Законодательным собранием Приморского края. Сейчас проходит согласование проект постановления администрации Владивостока "Об утверждении Порядка изъятия транспортных средств и организации деятельности должностных лиц администрации Владивостока при изъятии вещей и документов в рамках дел об административных правонарушениях".

Как только постановление будет подписано мэром города, автовладельцам, которые предпочитают ездить без госномеров, придется держаться подальше от муниципальных парковок.