В Санкт-Петербурге обсуждают повышение штрафов за парковку

Власти Санкт-Петербурга намерены повысить штрафы за неоплаченную парковку. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в городской администрации. По их данным, размер взысканий могут увеличить с трех тысяч до 4,5 — пяти тысяч рублей.

© Вечерняя Москва

Причиной называют тарифную коллизию, возникшую после введения 15 октября новых расценок на парковку. Вместо единой ставки в 100 рублей в час город перешел к зонированию по загрузке, и теперь на самых популярных улицах стоимость часа достигает 360 рублей. В результате десятичасовая стоянка обходится дороже штрафа, что делает нарушение выгоднее оплаты.

Чиновники планируют восстановить экономическую логику, сделав неуплату менее привлекательной. При этом они ориентируются на московские тарифы: пять тысяч рублей за неоплату парковки и 4,5 тысячи — за стоянку под запрещающим знаком.

По данным издания, за первое полугодие 2025 года город собрал более 3,9 миллиарда рублей за использование платных парковок. При действующих дифференцированных тарифах годовые доходы могут увеличиться до 34 — 38 миллиардов рублей.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внес законопроект о выделении двух парковочных мест многодетным семьям. Парламентарий добавил, что такой закон на местном уровне ввели власти уже 37 российских регионов.