Пикап Toyota Tundra прошел 354 000 км с оригинальным ремнем ГРМ

Американский автомеханик и автор канала Car Wizard обнаружил на пикапе Toyota Tundra 2001 года выпуска критическую неисправность, которая могла привести к серьезной поломке двигателя. Историю опубликовало издание AutoEvolution.

© Российская Газета

По данным источника, владелец автомобиля преодолел почти полторы тысячи километров из Аризоны в Канзас, чтобы провести диагностику машины. При осмотре выяснилось, что на пикапе с пробегом свыше 350 тысяч км по-прежнему установлен оригинальный ремень газораспределительного механизма (ГРМ), который должен меняться каждые 145 тысяч км, или раз в девять лет.

Как отметил механик, в случае обрыва ремня двигатель может получить серьезные повреждения, а его внезапная остановка приведет к дорогостоящему ремонту.

"Если ремень порвется - прощай, мотор", - прокомментировал эксперт.

Хотя восьмицилиндровый двигатель Toyota Tundra относится к типу non-interference (при обрыве ремня клапаны не сталкиваются с поршнями), износ деталей привода может вызвать сбой работы помпы и натяжителей.

Специалисты рекомендуют проверять состояние ГРМ при покупке подержанных автомобилей и строго соблюдать интервалы обслуживания.

Toyota Tundra первого поколения выпускалась с 1999 по 2006 год. Модель стала первой полноразмерной японской альтернативой американским пикапам на рынке США и отличалась высокой надежностью. Однако, как показал этот случай, даже самые выносливые автомобили требуют своевременного обслуживания.