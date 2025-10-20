Дождь грозит отказом системы безопасности на Kia и Hyundai

Современные системы помощи водителю делают вождение безопаснее, однако даже самые технологичные решения оказываются уязвимыми перед… дождем. Владельцы электрокаров Kia EV6 и других моделей концерна Hyundai Motor Group сообщают, что во время осадков перестают корректно работать камеры мониторинга слепых зон.

Технология Blind Spot View Monitor, применяемая в автомобилях Kia, Hyundai и Genesis, транслирует изображение с боковых камер на цифровую приборную панель при включении поворотника. Таким образом водитель может видеть слепые зоны, не отвлекаясь на зеркала.

Однако в реальных условиях выяснилось, что в сильный дождь капли воды полностью закрывают объективы, делая изображение мутным и непригодным для использования. Видео с подобными случаями активно распространяются в соцсетях: картинка на приборной панели превращается в почти непрозрачное пятно.

Проблема не является технической неисправностью - она связана с особенностями расположения камер на корпусах зеркал и отсутствием штатной защиты от влаги.

Автовладельцы нашли простое решение: нанести на объектив гидрофобное покрытие, аналогичное тому, что используется для зеркал заднего вида.

Эксперты отмечают, что даже самые продвинутые электронные ассистенты не всегда способны предугадать все сценарии эксплуатации. В условиях сильного дождя пока остаются только два выхода - протереть камеру вручную или воспользоваться гидрофобным составом.