В России пересмотрят требования к алкозамкам для машин

В РФ пересмотрят требования к алкозамкам для машин. Специалисты ФГУП НАМИ подготовили обновлённые правила к автомобильным устройствам, которые не позволяют пьяным водителям запустить двигатель транспортного средства. Согласно поправкам, замки будут передавать информацию о ДТП в систему ЭРА-ГЛОНАСС. Помимо этого, для некоторых категорий транспорта алкозамки в перспективе могут сделать обязательными.

© Quto.ru

Сами устройства устанавливаются на автомобиль и не дают запустить двигатель до тех пор, пока водитель не «дунет в трубочку» алкометра. Если доля пороговых значений алкоголя в воздухе превышает установленные в законодательстве нормы, двигатель не начнёт работать.

Сегодня на территории нашей страны действует стандарт, согласно которому допустимое время на проверку составляет не более 15 секунд, а диапазон содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе варьируется от 0 до 0,95 мг на литр выдоха. Личность водителя должна определяться по биометрии через камеру, а все сведения передаются в отдельную базу данных, так называемую «платформу верхнего уровня», а также «внешнему потребителю», то есть работодателю (в случае коммерческого транспорта) или ГИБДД.

Теперь же в НАМИ предложили доработать саму систему сбора данных. Так, она должна работать на базе системы ЭРА-ГЛОНАСС. На её базе работают «тревожные кнопки», установка которых обязательна для всех автомобилей, продающихся на территории России.

Помимо этого, в ведомстве предложили скорректировать пороговые значения и привести их в соответствие с требованиями закона. То есть запуск мотора невозможен, если в выдохе водителя будет более 0,16 мг этанола на литр воздуха.

Стоит отметить, что в перспективе приборы могут стать обязательными для автомобилей такси и каршеринга. Тем не менее, в МВД России неоднократно отмечали, что для массового применения алкозамков необходимо менять законодательство.

В ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение Росстандарта.