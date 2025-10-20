В России продают Volkswagen Touran от 2,85 млн рублей

В России, где выбор доступных семиместных автомобилей на данный момент пока невелик, появление на рынке хорошо знакомого минивэна Volkswagen Touran, даже через альтернативные каналы поставок, выглядит как весьма интересное предложение, поскольку цены на эту модель начинаются с отметки в 2 850 000 рублей.



Ровно столько за машину из ближайших поставок просит компания по подбору из Новосибирска. Продавец уверяет, что коммерческий утильсбор уже включен в стоимость. На фотографиях видно, что этот компактвэн оснащен галогенными фарами и кожаным салоном. В числе опций - мультифункциональный руль с кожаным ободом, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, электронный ручной тормоз с функцией AutoHold и панорамная крыша.

Фирма из Краснодара готова привезти еще три аналогичных автомобиля по заказу. В ассортименте представлены машины в различных комплектациях: Comfort Edition стоимостью 3 309 214 рублей, Explore Edition за 3 537 703 рубля и Explore Premium Edition за 3 861 402 рубля.

По информации портала "Автоновости дня", все представленные минивэны оснащены безальтернативным 150-сильным бензиновым турбомотором TSI объемом 1,4 литра, который работает в сочетании с семиступенчатой коробкой передач DSG с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

