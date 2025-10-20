Мигрантов начнут выгонять из России за некоторые нарушения ПДД

Иностранным гражданам хотят аннулировать разрешение на временное проживание на территории России за управление транспортным средством в нетрезвом виде. При этом речь идёт как об алкогольном, так и о наркотическом опьянении. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение Госдумы.

По мнению авторов документа, сегодня в такси значительно увеличилось количество иностранных граждан, а этот вид деятельности в силу отсутствия высокой квалификации и специальных навыков является одним из наиболее доступных для мигрантов.

Тем не менее, многие из приезжих граждан игнорируют российское законодательство и садятся за руль в нетрезвом виде. Для повышения безопасности движения депутат Сергей Миронов, который является одним из авторов документа, предложил аннулировать у попавшихся на нетрезвом вождении мигрантов разрешение на проживание.

Мера должна коснуться и тех, кто нарушал ПДД у себя на родине. В этом случае водителям попросту хотят отказывать в выдаче разрешений на проживание в России.