Названы преимущества и недостатки «Амберавто А5»

Эксперт назвал причины смены лидера на российском электромобильном рынке. В минувшем сентябре на российские дороги выехало 153 новых электромобиля «АмберАвто А5». На первый взгляд, показатель скромный, но для марки эта цифра стала исторической, позволив отечественному электрокару впервые стать лидером по объёму реализации за месяц. Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина пояснила, что для такого роста есть объективные причины.

© Quto.ru

Прежде всего, важную роль сыграла государственная помощь, включающая субсидии и специальные кредитные программы, которые сделали автомобиль более доступным. Кроме того, сборка машин в Калининградской области наладила бесперебойные поставки и создала комфортные условия для дилеров внутри страны.

Технические параметры седана также вызывают интерес. Автомобиль оснащён электромотором мощностью 160 лошадиных сил и батареей ёмкостью 60,2 киловатт-часа. Производитель заявляет, что на одном заряде он способен преодолеть до 520 километров по циклу CLTC. Эксперт отметила довольно просторный салон модели, а также её адаптированность к холодным погодным условиям — систему обогрева кресел первого ряда, руля, зеркал и заднего стекла. При этом стоимость базовой модификации, особенно с учётом различных акционных предложений, зачастую становится основным аргументом для покупателей.

Российский электрокар конкурирует с китайским Zeekr 001, отечественными «Москвич 3e», Evolute i-PRO и i-JOY. Ранее лидером нередко становился именно Zeekr 001, однако, по мнению Уткиной, он может проигрывать А5 по совокупности характеристик — энергопотреблению на трассе и балансу между ценой, запасом хода и оснащением. «Москвич 3e» ориентирован на бюджетный сегмент, но уступает А5 в дальности поездки и техническом оснащении. Модели Evolute составляют конкуренцию в нише отечественных электромобилей, также получая поддержку через государственные программы и локализацию.

Эксперт также назвала слабые стороны автомобиля. Использование китайского стандарта зарядных портов GB/T может создавать сложности с подключением модели к некоторым российским станциям. Кроме того, высокая цена начальных версий без учёта субсидий продолжает сдерживать интерес к автомобилю.

По мнению Анны Уткиной, успешное будущее этого электрокара напрямую зависит от нескольких условий. Важным фактором является сохранение или увеличение мер государственной поддержки. Кроме того, необходимо развитие сети ЭЗС, поскольку несовместимость стандартов или нехватка быстрых зарядок могут отпугнуть потенциальных покупателей, планирующих длительные путешествия. И наконец, репутация бренда будет определяться качеством сборки и надёжностью его продукции.