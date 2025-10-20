Lada Azimut победил в премии "Лучший промышленный дизайн России"

Кроссовер Lada Azimut от АвтоВАЗа, который появится на рынке в 2026 году, одержал победу в конкурсе "Лучший промышленный дизайн России". Будущая новинка стала лидером как по итогам народного голосования, так и по оценке экспертного совета премии.

© Российская Газета

Lada Azimut был впервые представлен публике в июне на ПМЭФ-2025. Это кроссовер класса "B+" длиной 4416 мм, построенный на модифицированной платформе Vesta.

"Азимут" станет флагманской моделью Lada и получит опции, которые до этого АвтоВАЗ не внедрял в свои серийные автомобили, в частности, люк в крыше, электронастройки сидений, беспроводную зарядку и так далее. Более того, у вазовского кроссовера будет подогрев боковых стекол, чем не может похвастать ни один автопроизводитель в мире.

Для Lada Azimut заявлены двигатели 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП и вариатором соответственно. Проектом также предусмотрен турбомотор с отдачей около 150 л.с. и гидроавтоматом. Привод - только передний.

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает предсерийные образцы Lada Azimut для сертификации.