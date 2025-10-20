В Казахстане автомобили Geely будут делать на двух заводах

Автомобили Geely получат прописку на двух казахстанских заводах. В индустриальной зоне города Алматы стартовало строительство завода Orbis Manufacturing, запуск которого запланирован на 2027 год. Здесь методом полного цикла со сваркой, окраской и сборкой планируется делать седаны Geely Emgrand и кроссоверы Geely Coolray.

© Quto.ru

Второй площадкой, что планирует собирать модели китайского бренда, заявлен Костанай: тамошний завод, принадлежащий компании Allur, оформил несколько ОТТС. Так, к локальной сборке готовятся кроссовер Geely Cityray, седан Geely Preface, а также электрокар Geely EX5.

Таким образом, в Костанае будут делать более дорогие, а в Алматы — более доступные модели. По итогам сентября марка Geely заняла седьмое место по продажам новых автомобилей: за первый месяц осени своих владельцев нашли 864 машины, подсчитал «Автомобильный союз Казахстана».

Белоруссия, Казахстан, Россия: в какой стране автомобили стоят дешевле? Редакция Quto сопоставила прайс-листы национальных дилеров из трёх стран Евразийского экономического союза.