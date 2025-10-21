В Севастополе отец вез 4-летнего сына в кузове пикапа, чтобы не пачкать салон

Житель Севастополя заплатит штраф за перевозку малолетнего ребенка в кузове автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Внимание к инциденту привлекли бдительные горожане, которые сняли необычный способ перевозки ребенка на видео и выложили ролик в соцсети. На записи видно, как по улице едет черный внедорожник, в кузове которого стоит маленький мальчик.

Сотрудники ДПС быстро нашли нарушителя, 52-летнего мужчину. Он рассказал, что его сын упал в лужу, когда они возвращались с рынка. "Отец года" не придумал ничего лучше, кроме как посадить ребенка в кузов, чтобы тот не испачкал салон драгоценной иномарки.

На мужчину составлен админпротокол о нарушении правил перевозки детей, ему придется заплатить штраф - три тысячи рублей. Также информацию о происшествии передадут в отдел полиции по делам несовершеннолетних, где родителей могут поставить на профилактический учет.