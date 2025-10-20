Опубликованы новые фото вездехода "Улан-2" на шасси "Соболя"

Новейшие автомобили повышенной проходимости "Улан-2" все чаще встречаются в зоне специальной военной операции. В Telegram-канале "Уголок Ситха" размещены очередные фотографии этого транспортного средства, созданного на шасси "Соболь" 4х4 .

© Российская Газета

Как у более ранней версии, здесь применена брезентовая легкосъемная крыша и такие же двери. Кузов с металлическими бортами вмещает больше грузов. Возможна установка различного оборудования и вооружения.

На фотографии видно, что над кабиной установлен металлический каркас, на который можно натянуть экран, защищающий от дронов-камикадзе.

Как отмечают специалисты, подобные транспортные средства с узлами и агрегатами гражданских автомобилей все больше необходимы в армейских подразделениях. Использовать их более целесообразно, чем гусеничную и колесную легкую бронетехнику.