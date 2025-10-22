Первая партия кроссоверов GAC GS4 уже распродана

Российские дилеры сообщили о высоком спросе на новую полноприводную модификацию кроссовера GAC GS4, продажи которой стартовали 9 сентября. По данным автосалонов, первые партии автомобилей разошлись практически сразу после поступления, и во многих регионах уже наблюдается дефицит, сообщает сайт "Китайские автомобили".

В московских и региональных салонах машины из первых поставок уже проданы, а срок ожидания новых - около двух недель.

Как отметили представители дилерских центров в Саратове и Вологде, клиенты ожидали появления версии с приводом на все колеса и 2-литровым турбомотором мощностью 231 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатым "автоматом" Aisin. По их словам, российские покупатели особенно ценят надежность классического гидротрансформатора в отличие от "робота" или вариатора.

Полноприводный GAC GS4 доступен в двух комплектациях - GB и GL - по цене от 3 до 3,7 млн рублей. В базовое оснащение входят светодиодная оптика, обогрев и вентиляция передних сидений, мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, 8 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и комплекс систем активной безопасности. В версии GL добавлены колёса R19, панорамная крыша и электропривод двери багажника.

Система полного привода основана на муфте Haldex VI поколения от BorgWarner и предусматривает три внедорожных режима: "Снег", "Песок" и "Грязь".

Разница в цене между переднеприводным и полноприводным GS4 составляет около 300 тысяч рублей.

По итогам сентября GAC реализовала в России около 2,2 тысячи автомобилей (-11% к прошлому году). Всего с начала 2025 года продано 14,9 тысячи машин. Производитель рассчитывает, что выход версии GS4 AWD поможет укрепить позиции марки на российском рынке.