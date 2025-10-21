Доступный кроссовер Omoda C4 идет в Россию: что известно о новинке

Во второй половине 2026 года в России появится новая модель Omoda - кроссовер C4, сообщили "Российской газете" в пресс-службе марки.

© Российская Газета

Omoda C4 для России - это кроссовер Omoda C3, который официально могут представить в текущем месяце. Фото автомобиля "РГ публиковала ранее.

Известно, что длина новинки составляет около 4,2 метра, а в списке силовых установок будут бензиновая, гибридная и электрическая версии.

Очевидно, что в России будет сделана ставка на модификацию с ДВС.

Исходя из позиционирования, Omoda C4 окажется самым доступным "паркетником" в российской линейке бренда и может стоить 2 - 2,1 млн рублей.

Сейчас "входной" моделью Omoda в РФ является C5 стоимостью от 2,38 млн рублей. Ранее стало известно, что Omoda C5 прошла масштабное обновление и появится в РФ в первой половине 2026 года.