За 35 лет GWM создал собственную технологическую империю

От скромного завода до лидера в сфере умных технологий: GWM отмечает 35 лет. Крупнейший производитель внедорожников, кроссоверов и пикапов — концерн GWM — в 2025 году празднует своё 35-летие. Начав свой путь в 1990 году с небольшого производства в китайском Баодине, компания превратилась в одного из основных игроков на мировом авторынке. На сегодняшний день в его портфель входят такие бренды, как Haval, Poer, Tank, Ora и Wey.

© Quto.ru

За три десятилетия GWM создала мощную сеть, представленную более чем в 170 странах. Общее число клиентов по всему миру на данный момент превысило 15 миллионов человек. За пределами Китая продано более 2 миллионов автомобилей, включая 450 тысяч единиц только в 2024 году.

Секрет успеха компании основан на стратегии вертикальной интеграции. Компания ещё в самом начале своего пути создала дочерние предприятия по выпуску ключевых компонентов, что позволило ей контролировать всю цепочку производства. Сегодня в исследовательских центрах концерна по всему миру работает 25 тысяч инженеров, и все их задумки проходят проверку в экстремальных условиях. Например, в уникальной климатической аэродинамической трубе, способной создавать температуру от -40 градусов до +60 градусов Цельсия и ветер скоростью до 250 километров в час. Инвестиции в эту и другие испытательные лаборатории составили почти 10 миллиардов юаней.

Глобальная стратегия GWM вышла далеко за рамки стандартного экспорта. Компания создает полноценные производственные экосистемы в разных странах. Первым таким проектом за рубежом стал завод Haval в Тульской области в России, который с 2019 года выпустил уже более 380 тысяч автомобилей, адаптированных для местных погодных и дорожных условий. За ним последовали предприятия в Таиланде и строящийся завод в бразильском Сан-Паулу, который будет выпускать 50 тысяч электромобилей в год.

Производственная линейка российского завода включает шесть моделей, среди которых Jolion, F7, F7x, Dargo, H3. В марте 2025 года было налажено серийное производство нового кроссовера H7. Сегодня площадь завода превышает 183 тысячи квадратных метров и включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех изготовления компонентов, завод по производству двигателей с механической обработкой деталей. Комплекс оснащён 364 роботами и имеет высокий уровень автоматизации. На территории предприятия в Тульской области действует центр исследований и разработок.