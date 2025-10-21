В России закончились пикапы JAC T6

В РФ у дилеров закончились пикапы JAC T6. В дилерских центрах на российском рынке к концу подошли запасы популярных китайских грузовиков: в сентябре на учёт ГИБДД не было поставлено ни одной машины, а с начала 2025 года — всего 16 экземпляров. К слову, поставки прекратились после того, как в 2023 году на конвейер встал построенный на базе модели пикап Sollers ST6.

© Quto.ru

Стоит отметить, что автомобиль Sollers стабильно входит в список самых популярных у россиян пикапов, а собирают модель на заводе УАЗ в Ульяновске. На сегодняшний день производство налажено по полному циклу.

Диапазон цен на Sollers ST6 варьируется от 2 630 000 до 2 830 000 рублей.

Что касается JAC, то на смену T6 пришли более современные T8 и T8 Pro стоимостью от 2 849 000 и 3 049 000 рублей соответственно.

Помимо этого, пикап JAC T9 теперь официально производят в России. Буквально на днях в Сети появилось видео, на котором популярный в нашей стране китайский пикап JAC T9 представлен как автомобиль российской сборки. Редакция Quto обратилась в автосалон, предположительно у которого и был снят этот экземпляр, чтобы выяснить, что это значит.