Назван самый продаваемый автомобиль в Подмосковье

В Московской области за 9 месяцев 2025 года было продано 64 тыс. новых легковых машин, что на 24% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

© Haval

Самым продаваемым новым автомобилем в Подмосковье по итогам 9 месяцев стал Haval Jolion, который разошелся тиражом в 4 тыс. экземпляров. Второе место в модельном рейтинге занимает Lada Granta с результатом 2,9 тыс. автомобилей. Третье место занимает Belgee X50 (2,7 тыс. ед.). Кроме них, в пятерке лидеров оказались Chery Arrizo 8 и Geely Monjaro (2,3 и 2,2 тыс. шт. соответственно).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.