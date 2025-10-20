Объявлена средняя стоимость места на парковке в Москве

Названа средняя цена «квадрата» на парковке в Москве. С начала 2025 года стоимость квадратного метра на паркинге в столице увеличилась на 18%, до 240 тысяч рублей. Об этом сообщил ведущий эксперт риэлтерской компании «Этажи» Илья Павлюк.

«Медианная стоимость машиноместа в Москве выросла на 18%. Главным образом это произошло из-за снижения на рынке доли наиболее доступных вариантов от застройщиков жилья. Обычно они открывают продажи парковочных мест ближе к завершению строительства, а в этом году часть застройщиков сдвинула сроки ввода своих проектов, и в общем объёме предложения стало не доставать таких вариантов», — отметил эксперт.

Уточняется, что сильнее всего метры на стоянках подорожали в центральных районах мегаполиса. В Новой Москве цены выросли, в среднем, на 5%, в пределах МКАД — на 4%.

Эксперты также связывают рост цен с дефицитом предложения: застройщики открывают меньше стройплощадок и урезают число машиномест. Кроме того, в столице заметно вырос спрос на стоянки со стороны инвесторов.