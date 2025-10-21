В России на продажу выставили 40-летнюю "Волгу" ГАЗ-24 с пробегом 7000км

На одном из сайтов объявлений в продаже появился интересный экспонат - ГАЗ-24, выпущенный в 1985 году с пробегом всего 7000 км. Продавец утверждает, что машина находится в отличном состоянии и полностью исправна.

Советский партийный седан, окрашенный в характерный для середины 1980-х годов голубой цвет, выглядит безупречно. Хромированные детали, которыми щедро украшен кузов, добавляют ему шарма. Салон "Волги" обит серой тканью и черным кожзамом. Завершают этот образ заводские хромированные колпаки. Моторное отделение также не вызывает нареканий.

Под капотом скрывается 2,5-литровый 85-сильный карбюраторный силовой агрегат, который трудится в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Привод - задний.

Владелец из Подольска просит за свою капсулу времени внушительную сумму - 1 300 000 рублей.

