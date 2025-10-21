Volkswagen готовит новый Crafter и собирается расширить завод в Польше

VW Crafter следующей генерации получит полностью электрическую «начинку». Выпуск новинки наладят там же, где модель выпускается сейчас – на предприятии в польском городе Вжесня.

Коммерческий автомобиль Volkswagen Crafter дебютировал в 2006 году, а генерацию сменил в 2016-м. Второе поколение модели в рамках соглашения с Truck & Bus так же продаётся под названием MAN TGE. Производство этих коммерческих моделей налажено только на одном заводе, он расположен во Вжесне (Польша). Обновление нынешний VW Crafter пережил весной 2024 года. А сейчас немецкий производитель занимается разработкой Крафтера третьего поколения.

О Volkswagen Crafter следующей генерации пока практически ничего не известно. В компании лишь отметили, что у новинки будет полностью электрическая «начинка», но подробности о ней появятся позже. Стоит ожидать, что показатели техники будут лучше, чем у предшественника – электрического e-Crafter, который появился во втором поколении и был снят с производства досрочно.

Напомним, он оснащался единственным электромотором мощностью 136 л.с., его максимальный крутящий момент равен 290 Нм. Запас хода на одной зарядке составлял скромные 115 км (по циклу WLTP). Вероятно, у грядущего «зелёного» Крафтера дальнобойность будет заметно выше, иначе ему не удастся угнаться за конкурентами. К примеру, показатель Ford E-Transit варьируется от 316 до 402 км без подзарядки (в зависимости от модификации).

Когда именно появится VW Crafter нового поколения, в компании пока не рассказали. Известно лишь, что для организации его производства будут построены два новых цеха на заводе в Польше. Несмотря на планируемую модернизацию, в пресс-службе назвали его «одним из самых современных предприятий концерна Volkswagen». В следующем году эта производственная площадка, с конвейера которой сходит ещё Caddy, отметит десятилетний юбилей.

Завод планируется расширить за счёт нового кузовного цеха и склада аккумуляторных батарей, все необходимые разрешения компания уже получила. Первый камень в фундамент новых павильонов будет заложен в ноябре 2025 года, основные работы начнутся в первом квартале 2026-го, а завершение строительства намечено на 2027-й. Вероятно, в том же году дебютирует и Volkswagen Crafter третьей генерации.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в ходе прошлогоднего обновления внешность Crafter осталась прежней, нет кардинальных изменений и в моторной гамме: модель предлагается с 2,0-литровым турбодизелем мощность которого варьируется в диапазоне от 140 до 177 л.с., максимальный крутящий момент един – 410 Нм. Привод – передний, задний или полный, в пару положены как шестискоростная механика, так и восьмиступенчатый автомат.

Каким окажется ценник нового Volkswagen Crafter, станет известно позже. Актуальный вариант шасси на домашнем рынке, в Германии, сейчас можно купить минимум за 43 245 евро (эквивалентно примерно 4,08 млн рублей по текущему курсу), за модификацию с бортовой платформой просят не менее 46 185 евро (около 4,35 млн рублей), а стоимость фургона стартует с отметки 46 200 евро (около 4,36 млн рублей).