Бывший SsangYong отложил старт производства машин в России

Марка KGM отложила старт производства кроссоверов в РФ. Южнокорейский производитель KGM, ранее известный как SsangYong, сдвинул сроки локализации своих автомобилей с осени 2025 года на 2026. Напомним, предполагается, что производство машин будет налажено на калининградском заводе «Автотор».

© Quto.ru

Уточняется, что корейцы начали переговоры с «Автотором» о локализации своих автомобилей до официальной премьеры своих машин на российском рынке. Изначально предполагалось, что выпуск начнётся осенью 2025 года, однако теперь сообщается, что сроки сдвигаются как минимум на несколько месяцев. Из-за чего произошла задержка, производитель не уточняет.

Кроме того, до сих пор нет информации о том, какие именно модели компания намерена локализовать в России.

На сегодняшний день модельный ряд KGM включает в себя кроссоверы Korando, Tivoli и Torres, а также внедорожники Rexton. Цены на автомобили из Южной Кореи начинаются от 2 840 000 рублей.