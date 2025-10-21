Ателье Carlex Design покрыло «Гелендваген» алмазной крошкой

В сети появилось видео "Гелендвагена" покрытого алмазной крошкой

© runews24.ru

Ателье Carlex Design из Польши представило роскошную версию Mercedes-AMG G 63 из ограниченной серии Himalaya. Главная особенность этого авто – кузов, окрашенный вручную с применением алмазной крошки, придающей ему ювелирное сияние.

В интерьере использована эксклюзивная кожа, отобранная и обработанная в лучших европейских мастерских. Внешне G-Wagen выделяется измененными бамперами, решеткой радиатора и дисками в ретро-стиле с белыми вставками на покрышках.

Технически автомобиль не претерпел изменений. Под капотом Mercedes-AMG G 63 установлен двигатель V8 мощностью 585 л.с., позволяющий разогнаться до 100 км/ч за 4,5 секунды.

По данным Carscoops, цена этого внедорожника составляет около 1,5 миллиона евро. Ранее в серию Himalaya вошли такие модели, как Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Aston Martin DBX, Range Rover Vogue, Ferrari Purosangue и Bentley Bentayga.

Напомним, что малоизвестный в РФ Chevrolet атакует рынок. Li Auto открыл первый дилерский центр в Ташкенте.