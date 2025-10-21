Две ультраредкие BMW M4 CS Edition VR46 продают в Румынии

Сколько специальных версий M4 уже выпустил BMW для поколения G82, подсчитать почти невозможно. Но эта модель выделяется сразу по нескольким причинам. Во первых, она создана на базе M4 CS. Во вторых, посвящена легендарному гонщику команды M — Валентино Росси. И, наконец, это самая дорогая «эмка» в истории. Если не считать сверхредкий 3.0 CSL, который формально не относился к семейству M4.

© соцсети

Производство M4 CS Edition VR46 строго ограничено 92 экземплярами. И вот два из них теперь оказались под одной крышей в Румынии. Дилерский центр APAN Motors в Яссах получил ультраэксклюзивные купе, посвящённые культовому номеру «46». Автомобиль был официально представлен ранее в этом году — как раз в день 46 го дня рождения Валентино.

Присмотревшись, внимательные читатели заметят, что машины не идентичны. Одна выполнена в версии Style, другая — в комплектации Sport. Каждая ограничена 46 экземплярами: первая окрашена в Marina Bay Blue, вторая — в Frozen Tanzanite Blue. Обе получили крышу из карбона с логотипом VR46 и автографом Росси. Местная оценка каждого купе превышает €200 000 — более чем в два раза дороже базового M4.

Справедливости ради, затраты на производство здесь выше, чем у стандартного G82. Капот и крыша создаются и окрашиваются вручную на заводе Landshut, а индивидуальная отделка требует около 20 часов работы команды из четырёх специалистов.

Покупатели, решившиеся на такую роскошь, получают и бонусы. Всем 92 владельцам предстоит встретиться с Росси на его ранчо в Италии и прокатиться на M моделях по трассе Misano World Circuit Marco Simoncelli. Несмотря на внушительный ценник, это не остановило двух румынских энтузиастов подписать документы и забрать свои экземпляры.

С большой вероятностью M4 CS Edition VR46 не станет последней лимитированной версией. Как сообщалось ранее, BMW может продлить производство G82 до середины 2029 года, оставляя Мюнхену достаточно времени для выпуска ещё более эксклюзивных модификаций. Судя по уже впечатляющей линейке, венчаемой CSL, возникает лишь один вопрос: что будет дальше?