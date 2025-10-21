В Бурятии хотят выплачивать по 5 тысяч рублей за информацию о фактах пьяного вождения

Правительство Бурятии планирует принять нормативно-правовой акт, который позволит выплачивать по 5 тысяч рублей за сообщения о фактах вождения автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

С данной инициативой выступил Минтранс Бурятии. В ведомстве подчеркнули, что новый механизм позволил бы каждому гражданину помочь в профилактике ДТП, которые совершают нетрезвые водители.

Цыденов отметил, что подобная практика уже зарекомендовала себя в ряде российских регионов и показала положительный эффект.

Ранее в МВД России предложили сократить число документов при оформлении пьяного водителя. Сейчас инспекторы составляют от 3 до 5 документов, из которых протоколы об отстранении от управления машиной и задержании автомобилиста являются обязательными. В ведомстве посчитали, что их составление в некоторых ситуациях является избыточным.

