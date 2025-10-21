В Новосибирске на продажу выставили спортивное купе Mitsubishi GTO

По словам владельца, машина находится в хорошем техническом состоянии, но требует незначительных доработок — необходимо прикатать тормоза и перекрасить задние крылья. За 12 лет эксплуатации текущий собственник проехал на ней около 8,5 тысячи километров.

© Bfm.ru Новосибирск

Купе оснащено трёхлитровым бензиновым двигателем мощностью 280 лошадиных сил и механической коробкой передач. За годы существования модель сменила несколько владельцев.

Mitsubishi GTO считается одной из самых технологичных моделей своего времени. В начале 1990-х годов автомобиль получил полный привод с активным распределением тяги, регулируемую подвеску, подвижный спойлер и систему управления задними колёсами. В 90-х GTO нередко появлялся в музыкальных клипах и видеоиграх, став культовым символом японской автокультуры.