ЛиАЗ испытывает электробус с уникальной технологией ночной зарядки

В Москве испытывают электробус ЛиАЗ-6274 с уникальной технологией ночной зарядки

В минувшую субботу, 18 октября в Москве на маршруте от Даниловского рынка до Коктебельской улицы начали тестировать особую модель электробуса.

Особенность обновленного ЛиАЗ-6274 – в технологии ночной зарядки. Эта машина заряжается в ночное время и успевает накопить заряд на 240 км пробега, чего хватает на перемещение по маршруту в течение всего для.

Таким образом, этот электробус не нужно подзаряжать в течение рабочей смены. Напомним, электробусы ЛиАЗ первого поколения имеют запас хода всего 59 км.