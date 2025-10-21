Ярославль лишился удобного маршрута из-за ремонта трамвайных путей

Остановка трамвайного движения для реконструкции путей заставила жителей ярославского микрорайона Пятерка добираться до работы с пересадками. Ввести временный маршрут для замены трамвая областное правительство не торопится.

В Ярославле с 2022 года идет модернизация трамвайной инфраструктуры в рамках концессии с ГК "Мовиста". По плану концессионер должен обновить около 45 километров путей, восемь тяговых подстанций, два путепровода, депо, а также приобрести 47 односекционных низкопольных трамваев.

В октябре в городе начался очередной этап реконструкции путей: в центре Ярославля, на путепроводах на проспекте Октября и на участке до трамвайного депо, включая устройство разворотного кольца у ТРЦ "Рио". В связи с этим временно отменены трамвайные маршруты № 1 (улица Свердлова - улица Чкалова), № 6К (ЯМЗ - улица Блюхера) и № 7К (трамвайное депо - улица Свердлова), а маршрут № 5 значительно укорочен.

"Временные неудобства неизбежны, однако замена сильно изношенных трамвайных путей является необходимой мерой. Полностью завершить обновление линейной части и запустить полноценное движение планируется к концу 2026 года. Финальным этапом у нас станет обновление трамвайного депо", - заявили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

В качестве компенсации отмененных трамвайных маршрутов региональное правительство запустило два электробусных маршрута; № 50 (Крестобогородская - 15-й микрорайон) и № 60 (улица Рыкачева - улица Автозаводская) и автобусный № 44 (улица Автозаводская - Торговый переулок).

Впрочем, они не смогли полностью заменить трамваи. Микрорайон Пятерка остался без прямого сообщения с промзоной на проспекте Октября. Конечно, нельзя сказать, что промзона для жителей Пятерки стала недоступна. Добраться до нее можно с одной пересадкой на площади Карла Маркса (у бывшего клуба "Гигант"). От Пятерки идут восемь различных автобусов и электробусов, а до промзоны - 15 автобусных и два троллейбусных маршрута.

Но продолжительность пути значительно выросла. А кроме времени ярославцы вынуждены терять и деньги - оплачивать две поездки вместо одной. Так, пенсионерка Полина Горбунова, работающая в НИИ "Ярсинтез", рассказала, что теперь ей приходится добираться до работы в два раза дольше:

- Раньше я выходила из дома на работу в 6.10, пять минут - до трамвая и 15 минут - на трамвае. Сейчас мне от дома до остановки нужно 10 минут идти, там ждать минут 5-10, едем до "Гиганта" 10 минут, здесь у меня два перехода… Потеря времени - минут 40.

Облправительство все же прислушалось к части жалоб. С 15 октября с 6.00 до 8.00 увеличено количество автобусов большого класса на маршруте № 44 (улица Автозаводская - Торговый переулок), а время его работы продлено до 23.00.

Но для жителей Пятерки, которым нужен прямой маршрут до промзоны, это проблемы не решает. Оператор маршрутов сейчас изучает пассажиропоток по данному направлению, после чего будет приниматься решение о корректировке работы общественного транспорта. Когда это произойдет, неизвестно. А ездить людям надо уже сейчас.