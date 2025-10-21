В России могут организовать доппоставки бензина и дизеля в часть регионов

Отраслевые министерства и ведомства обсудят вопрос организации дополнительных поставок автомобильного бензина и дизельного топлива в некоторые российские регионы. Этот вопрос включен в повестку заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера РФ Александра Новака, которое пройдет 22 октября, передает ТАСС.

"О поставках дополнительных объемов автомобильного бензина и дизельного топлива в отдельные регионы, а также по исполнению обязательств по поставкам топлива для нужд сельхозтоваропроизводителей", - сказано в документе.

Помимо этого, будет оцениваться, как нефтяные компании исполняют рекомендации Минэнерго по обеспечению достаточного объема производства нефтепродуктов и наличие зимних запасов дизельного топлива во всех регионах.

В совещании планируется участие представителей Минэнерго, Минтранса, Минсельхоза, ФАС, а также руководителей ведущих нефтяных компаний.