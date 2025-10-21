В Москве снизилось число жертв ДТП

Госавтоинспекция (ГАИ) Москвы заявила, что число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в столице по итогам девяти месяцев 2025 года снизилось почти на 24 процента. Основные показатели аварийности опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Так, с января по сентябрь на территории города зарегистрировали 6100 ДТП, жертвами стал 191 человек, пострадали 6823.

«Отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 8,1 %, число погибших и пострадавших — на 23,9 % и 7 % соответственно», — говорится в публикации.

В ГАИ уточнили, что преобладающими видами ДТП, в которых погибли и пострадали люди, стали столкновения транспортных средств (2787 происшествий) и наезды на пешеходов (1822).

Самыми частыми нарушениями правил дорожного движения в ведомстве назвали несоблюдение водителями дистанции (1015) и очередности проезда (1008), несоответствие скорости конкретным условиям движения (997).

