Раскрыты объемы продаж Lada Niva Sport за полгода

Стало известно, сколько автомобилей Lada Niva Sport продано с момента выхода модели на рынок в апреле 2025 года.

По словам сотрудника пресс-службы АвтоВАЗа Стаса Березия, за полгода реализовано 200 экземпляров Lada Niva Sport. Он отметил, что для мелкосерийного внедорожника, такого как Niva Sport, это "настоящий успешный успех".

Также Березий подчеркнул, что с апреля производственные мощности "Лада Спорт" отлаживали все процессы. К сегодняшнему дню объемы выпуска Niva Sport составляют 100-150 автомобилей в месяц.

Lada Niva Sport оснащается 122-сильным двигателем 1,6 литра и 5-ступенчатой МКПП. Цена - от 1 699 000 рублей.