В РФ оценили последствия скандального закона о локализации такси

Скандальный закон о локализации такси приведет к серьезным последствиям для отрасли. Такое мнение высказал глава «Яндекс Такси» Александр Аникин, его слова приводит РБК.

Перечень пригодных для работы такси машин, утвержденный Минпромторгом, является довольно узким, отметил Аникин. В результате нововведений многие города и тарифные классы могут остаться при притока новых автомобилей, предупредил руководитель отраслевой компании.

Ведомство, добавил он, предложило ограниченный ассортимент машин, которых можно использовать в таксоперевозках. Из 22 автомобилей значительная часть не подойдет таксопаркам «по соображениям цены».

«Остается очень ограниченный выбор», — констатировал Аникин.

При этом с наибольшими проблемами столкнутся не таксопарки, а водители-самозанятые, полагает эксперт. Последние работают на личных автомобилях, которые в большинстве своем не соответствуют требованиям Минпромторга. Выходом из ситуации для самозанятых участников рынка станет массовый уход из отрасли, считает Аникин.

«Такой водитель не станет менять свою машину ради подработки в такси по пятницам», — резюмировал он.

Скептическую реакцию утвержденный Минпромторгом перечень пригодных для работы в такси машин вызвал в том числе у участников отрасли. Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, в частности, выразила недоумение по поводу наличия в списке внедорожников Niva Travel и УАЗ «Хантер». Эти машины априори не предназначены для работы в городских условиях, их специфика — это бездорожье, пояснила она. Кроме того, вопросы вызывает высокая стоимость представленных в перечне автомобилей. Из всего перечня только пять автомобилей стоят менее 1,5 миллиона рублей, посетовала Зарипова. Насильное продвижение машин «АвтоВАЗа» со стороны властей, допустила исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская, может привести к еще большему повышению ценника на эти авто.