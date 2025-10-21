Эксперт оценил перспективы рынка коммерческого транспорта в России

С приближением конца осени многие автолюбители интересуются ключевым вопросом - сохранится ли текущая ситуация с утилизационным сбором. Согласно предварительным данным, с 1 декабря ставки налога для автомобилей с двигателем более 160 лошадиных сил могут быть пересмотрены.

Портал "Автовзгляд" предполагает, что изменение тарифов может негативно сказаться на спросе на автомобили в декабре. Рынок остается нестабильным, а высокая стоимость кредитов не способствует росту интереса клиентов к автосалонам.

Руководитель направления "Avior коммерческие автомобили" Михаил Семенихин омтечает, что многие дилеры будут принимать решения о своей дальнейшей деятельности на основе показателей четвертого квартала. Однако, по его мнению, декабрь, скорее всего, будет характеризоваться стагнацией.

Семенихин подчеркнул, что рынок новых LCV (легких коммерческих автомобилей) все еще испытывает трудности, он ожидает его падение в диапазоне 10-15%. Хотя темпы снижения во втором и третьем кварталах замедлились, до роста еще далеко. Автодилеры и эксперты рынка продолжают искать способы выхода из сложившейся ситуации, надеясь, что новые меры смогут оживить отрасль и вернуть ей прежнюю динамику.

Впрочем, к концу года ситуация может улучшиться. Если Центральный банк снизит ключевую ставку и будут введены новые льготные программы лизинга и кредитования, это стабилизирует положение дел и может даже способствовать росту, особенно в сегментах доставки и корпоративных парков, где спрос на автомобили остается стабильно высоким. Однако без этих мер рынок, вероятно, завершит год с отрицательными показателями, хотя и менее значительными, чем ожидалось ранее.

