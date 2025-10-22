В Москве роботакси начнут приезжать на обычные заказы уже в 2026 году

Гендиректор Яндекс.Такси Александр Аникин в интервью РБК рассказал, что уже в 2026 году пользователи сервиса смогут случайным образом получить автономное такси при оформлении обычного заказа.

© Ferra.ru

Сначала роботакси, работающие на новой архитектуре трансформеров, будут доступны только сотрудникам компании. Эта технология позволяет предсказывать траекторию движения машины по аналогии с тем, как ИИ прогнозирует следующее слово в тексте.

По словам Аникина, Яндекс завершил переход на новую систему около полугода назад. Если проект получит одобрение столичного дептранса, в Москве появятся первые 100 беспилотных автомобилей, которые будут курсировать по ограниченному числу районов.

При желании пассажир сможет отказаться от поездки, если ему назначат автономное авто.

Стоимость поездки останется прежней, а внедрение роботакси, по словам руководства компании, должно помочь снизить рост цен и повысить безопасность на дорогах.

В машине по-прежнему будет находиться водитель-испытатель, готовый взять управление в экстренной ситуации.