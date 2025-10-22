В Москве роботакси начнут приезжать на обычные заказы уже в 2026 году

Гендиректор Яндекс.Такси Александр Аникин в интервью РБК рассказал, что уже в 2026 году пользователи сервиса смогут случайным образом получить автономное такси при оформлении обычного заказа.
Сначала роботакси, работающие на новой архитектуре трансформеров, будут доступны только сотрудникам компании. Эта технология позволяет предсказывать траекторию движения машины по аналогии с тем, как ИИ прогнозирует следующее слово в тексте.
По словам Аникина, Яндекс завершил переход на новую систему около полугода назад. Если проект получит одобрение столичного дептранса, в Москве появятся первые 100 беспилотных автомобилей, которые будут курсировать по ограниченному числу районов.
При желании пассажир сможет отказаться от поездки, если ему назначат автономное авто.
Стоимость поездки останется прежней, а внедрение роботакси, по словам руководства компании, должно помочь снизить рост цен и повысить безопасность на дорогах.
В машине по-прежнему будет находиться водитель-испытатель, готовый взять управление в экстренной ситуации.