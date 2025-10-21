В РФ продают семиместные Chevrolet Traverse 2025 года от 11 млн рублей

Полноразмерный семиместный кроссовер Chevrolet Traverse, ранее официально представленный на отечественном рынке, вновь стал доступен к покупке благодаря схеме параллельного импорта. Машина обрела более строгие, угловатые черты, присущие моделям GM в 80-90 годы.

© Российская Газета

Что характерно, клиентам не придется томиться в ожидании и переживать о повышении стоимости на фоне возможного изменения ставок утильсбора. Кроссоверы есть в наличии у дилеров, и их стоимость начинается с отметки в 10 900 000 рублей.

Ровно столько за машины в исполнении RS просит компания из Санкт-Петербурга, однако стоит учитывать, судя по описанию из объявления, которое обнаружила "Российская газета" на одном из агрегаторов, вседорожники имеют весьма богатое оснащение: 22-дюймовые колесные диски, панорамную крышу, капитанские сидения 2 ряда, акустическую систему Bose, четырехзонный климат-контроль, вентиляцию передних кресел и многое другое.

Для тех, кто желает сэкономить и готов подождать, компания из Новосибирска может привезти кроссовер под заказ по цене в 7 400 000 рублей.

Все представленные образцы имеют идентичное техническое оснащение: под капотом расположен 2,5-литровый 325-сильный турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатой АКПП. Привод полный.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи новых кроссоверов Nissan Pathfinder.