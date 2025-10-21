АвтоВАЗ выступил за льготное кредитование покупателей российских машин за рубежом

«АвтоВАЗ» предлагает поддерживать экспорт российских автомобилей через льготное кредитование покупателей за рубежом, заявил глава компании Максим Соколов. Его выступление на заседании комиссии Госсовета цитирует ТАСС.

© Lenta.ru

По словам топ-менеджера, китайские автомобили зачастую продают в соседних с РФ странах с субсидируемой КНР ставкой кредита, которая, например, в Белоруссии может достигать 4 процентов, притом что для машин российского производства она составляет 19 процентов.

Соколов отметил, что если такие же меры поддержки получит российский автопром, то продажи Lada «уверенно перешагнут за 20 тысяч и даже больше». Он также обратил внимание на необходимость обсуждения на межправительственном уровне вопроса о снижении таможенных пошлин на поставки автомобилей из России, составляющих в Египте от 40 до 135 процентов при их нулевом уровне для продукции автопрома стран ЕС.

Президент «АвтоВАЗа» подчеркнул, что компания готова запустить до семи сборочных площадок за рубежом — три в странах СНГ, а также по две в Африке и на Ближнем Востоке, — но без льготного кредитования и при нынешней ключевой ставке «это, конечно, экономически просто не целесообразно».

Ранее представители концерна заявили, что «АвтоВАЗ» готов для насыщения рынка такси необходимым объемом машин, допущенных к работе по новому закону о локализации, увеличить производственный план на 2026 год вплоть до дополнительных 100-200 тысяч авто.