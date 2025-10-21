Минпромторг планирует расширить список локализованных авто для такси

В Минпромторге работают над расширением списка автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом заместитель главы министерства Альберт Каримов сказал на совещании в Совете Федерации, передает ТАСС.

"По поручению министра мы прорабатываем возможности некоторого расширения этого списка. Фокус делается на тех моделях, которые производятся в рамках специнвестконтракта. И вы помните, там требуется получение отдельного решения Правительства на этот счет. Собственно, в прессе уже была информация по тому, что мы сейчас занимаемся этой работой", - заявил он.

Замминистра также напомнил, что в октябре был опубликован первичный перечень машин, соответствующих требованиям закона. В него входит более 20 моделей шести российских брендов.