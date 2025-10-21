В ФРГ прошел конкурс на лучший авто года: ни одной немецкой марки

Жюри престижного конкурса "Автомобиль года в Германии 2026" (GCOTY) подвело итоги в пяти традиционных номинациях, и результаты оказались неожиданными. Среди награжденных нет ни одной модели, произведенной в Германии. Это первый подобный случай за всю историю мероприятия, которое проводится с 1970 года.

В список попали машины из Румынии, Кореи, США и Чехии. Имя обладателя главной награды, "Автомобиль года в Германии", будет объявлено 17 ноября.

Жюри разделило авторынок страны на категории по стоимости авто. В номинации Budget (до 25 тысяч евро) победителем стал Dacia Bigster. Среди компактных моделей (от 25 до 40 тысяч евро) лидировала Skoda Elroq. Лучшей премиальной машиной (от 40 до 70 тысяч евро) был признан Ioniq 9. В люксовой категории (более 70 тысяч евро) первое место занял Cadillac Vistiq. Спорткаром года был объявлен Licud Air Sapphire.

Таким образом, из пяти победителей GCOTY этого года четыре - кроссоверы, и все они - электромобили. В прошлом году результаты был прямо противоположными. Главный приз достался BMW 5 серии, которая также была признана лучшей премиальной машиной. Спорткаром года стал Porsche 911 GTS, а Audi Q6 одержал победу в электрической номинации, которая в этом году отсутствовала.

