Автоэксперт порекомендовал самостоятельно переобувать машину

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что единственный способ сэкономить на переобувке машины - сделать это самостоятельно, не обращаясь в шиномонтажные мастерские. За последний год услуги в этой сфере заметно подорожали, бессмысленно оттягивать процедуру в надежде на снижение цен.

© Вести Подмосковья

«Самый банальный совет - иметь два полностью собранных комплекта колес, которые не нужно балансировать, перебрасывать и менять. При неагрессивной городской эксплуатации одного комплекта летних колес хватит лет на шесть, зимних - лет на восемь. Домкрат и баллонный ключ есть в багажнике каждого автомобиля, поэтому замена колес не вызовет трудностей. Также можно обзавестись трубой-удлинителем, если обычный ключ не справится с болтами», - поделился своим мнением Балабас.

Смысла гнаться за экономией на услугах шиномонтажа нет, уверен специалист. Даже если удастся попасть на выгодное предложение до или после пикового спроса, то придется косвенно заплатить увеличенным износом резины (если слишком рано поставили зимой или если откладывали летнюю замену до последнего).