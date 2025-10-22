В России сократилось число аварий на платных магистралях . В доверительном управлении госкомпании «Автодор» сейчас находится свыше 5400 километров трасс, притом пресс-служба дорожного гигагнта уточняет: с 2023 года протяжённость дорог увеличилась 1100 километров. Однако, вопреки увеличиению километража, аварийность постепенно снижается.

За 9 месяцев 2025 года общее количество ДТП на российских «платниках» уменьшилось на существенные 13,4%, а число погибших — на 21,6%. В госкомпании «Автодор» отмечают, что достижению таких результатов помогают новые методики, в список которых входят:

Притом россиян стали реже штрафовать за проезд «зайцем» по платникам. В 2025 году на территории России количество аннулированных штрафов увеличилось на 9% на общую сумму порядка 600 млн рублей. И этому есть объяснение.

Кстати, о превышении скорости лихачам на платных трассах сообщат совершенно новым способом. Пилотный проект реализован на 655−657 км трассы М-4 «Дон» — это обход Лосева и Павловска.