В Казахстане заменой седану Kia Rio станет модель Kia Soluto

В Казахстане наладят производство бюджетных седанов Kia Soluto. Габариты новинки — 4300×1700×1460 мм, а размерность колёсной базы — 2570. Таким образом, модель является одноклассником Kia Rio, чьи показатели 4420×1740×1470 мм, а межколёсное расстояние — 2600 мм. В соседней стране будет доступен лишь 1.4-литровый мотор мощностью 95 сил, с которым предложат 4-диапазонный «автомат».

© Quto.ru

Как предполагают эксперты, автомобиль будет стоить около 8 млн тенге, что равнозначно 1,2 млн рублей. Главным конкурентом выступит главный бестселлер местного рынка Chevrolet Cobalt, который также имеет казахстанскую прописку.

Добавим, что строительство нового завода полного цикла началось летом 2023 года, а его проектная мощность составит около 70 тысяч автомобилей. Стоимость проекта — 200 млн долларов, из которых почти 80% — иностранные инвестиции.

Сообщалось, что предприятие создаст 1500 новых рабочих мест. В помощь людям на заводе будет установлено 70 роботов на линиях сварки, окраски и сборки автомобилей. Сейчас конвейер, наконец, запущен.

И продолжая тему локальной сборки. В Казахстане автомобили Geely будут делать на двух заводах: местное производство должно сделать технику доступнее.