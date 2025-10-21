Porsche запатентовала двигатель W18, возможны варианты W15, W12 и W9

Изрядно устав от электромобилей, инженеры Porsche с радостью вернулись к разработке ДВС, потому что уже мало кто верит в то, что в обозримом будущем от них придётся отказаться. Одна из свежайших разработок всплыла на днях в электронной базе WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности) — встречаем новое семейство W-образных двигателей.

© Колеса.ру

Концерн Volkswagen, в состав которого входит компания Porsche, уже вдоволь наупражнялся с W-oбразными моторами — знатоки прекрасно понят серийные W8, W12 и W16, но все они, к сожалению, уже сняты с производства. Эти двигатели были сделаны путём стыковки двух VR-образных блоков, в каждом из которых было два ряда цилиндров, расположенных в шахматном порядке. Строго говоря, прошлые двигатели W8, W12 и W16 не были буквально W-oбразными, поскольку у каждого были всего две головки блока.

То, что предлагает Porsche, — это то же не буквально W-oбразный мотор, но из имеющихся в латинском алфавите букв эта наиболее подходящая. Более точно новую конфигурацию отражает греческая буква Ψ (пси), но Porsche для удобства использует W. В запатентованном двигателе три ряда цилиндров с общим коленвалом и тремя головками блока. В каждом ряду размещены шесть цилиндров, то есть, по сути, перед нами три состыкованные в нижней части рядные «шестёрки».

Преимущества новой W-oбразной конфигурации — это компактность в сочетании с возможностью снабдить каждый ряд цилиндров собственным впускным и выпускным коллекторами. Впускные коллекторы можно сделать максимально короткими и уменьшить завихрения воздуха на впуске. Отдельные коллекторы для каждого ряда цилиндров позволяют улучшить тепловой баланс двигателя. Вдобавок три отдельных ряда цилиндров упрощают компоновку турбокомпрессоров, если они нужны, и различных «очистных сооружений», которые с каждой итерацией норм Euro становятся всё более громоздкими. Предполагается, что двигатель W18 может иметь до трёх турбокомпрессоров. Какая при этом будет мощность, не уточняется, но ясно, что огромная.

Двигатель W18 от Porsche привлёк наше внимание тем, что его конструкция достаточно проста, в неё нет ничего такого, что нельзя было был реализовать на современном уровне технологий массового производства. Разработчики подчёркивают, что возможны ещё более компактные моторы с такой же архитектурой — W15, W12 и W9. Потенциальный двигатель W9 может получиться очень коротким и таким же мощным, как лучше образцы V12.

Появление патента совсем не значит, что Porsche вместе с материнским концерном Volkswagen и впрямь собираются запустить в производство новое семейство W-oбразных моторов, но если захотят, то сделать это будет достаточно просто.

Другие изобретения мотористов Porsche, обсуждавшиеся в последние месяцы в профильных СМИ и блогах, имеют куда более туманные перспективы, в их числе шеститактный двигатель, двигатель с составными поршнями и двигатель с разделённым выпускным коллектором (рядный мотор, у которого каждому выпускному клапану положен свой канал и эти каналы выходят в разные стороны от блока цилиндров, таким образом улучшает тепловой баланс). В любом случае приятно видеть, что инженерная мысль в Porsche не стоит на месте. Будем надеяться, что рано или поздно какая-нибудь оригинальная конструкция получит путёвку в жизнь.