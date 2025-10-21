В Праге со следующего года запретят ездить на электросамокатах

Столица Чехии с января следующего года запретит аренду электросамокатов. Решение принято после многочисленных жалоб жителей города на хаос на тротуарах. Об этом сообщила газета The Guardian.

Вместо проката электросамокатов в Праге планируют развивать шеринг велосипедов, которые, как утверждается, заметно реже фигурируют в статистике по дорожно-транспортным происшествиям.

"Конец эпохи электросамокатов согласован", - радостно написал в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в РФ) председатель Чешской пиратской партии Зденек Гржиб.

Он подчеркнул, что таким образом мэрия города планирует освободить улицы от неконтролируемого трафика в пешеходных зонах. В городском совете считают, что средства индивидуальной мобильности (СИМ) используются, скорее, не как транспорт, а как развлечение для примерно 8 миллионов туристов, которые посещают Прагу ежегодно.

Как обстоят дела с электросамокатами в других странах?

Прага не первая европейская столица, в которой ограничивают движение электросамокатов. Ранее их аренду полностью запретили в Мадриде и Париже. Строгое регулирование проката и парковки СИМ ввели в Барселоне. В Нидерландах, которые славятся своей развитой инфраструктурой для велосипедистов, сервисы кикшеринга запрещены по всей стране, а электросамокаты юридически приравнены к мопедам со всеми вытекающими последствиями. Например, им запрещено движение по велодорожкам.

Практически во всех странах Европы запрещено ездить на электросамокатах по пешеходным дорожкам, передвигаться вдвоем на одном транспортном средстве и бросать его в неположенном месте, особенно если это мешает движению. В некоторых странах действует требование на ношение защитного шлема.

Как регулируется движение СИМ в Китае?

Китай - крупнейший производитель электрических самокатов и велосипедов, который прошел путь от полного хаоса до строгого, но довольно эффективного контроля над СИМ.

Электровелосипедам в Китае присвоен отдельный от мопедов и мотоциклов статус "электрических двухколесных велосипедов". Их максимальная скорость, как и практически во всем мире, ограничена до 25 км/ч. При этом у электровелосипедов обязательно должны быть педали. В противном случае они считаются электрическими мопедами или даже мотоциклами, для управления которыми нужна страховка и водительское удостоверение.

Привычных россиянам "стоячих" электросамокатов в Китае практически нет - они не соответствуют государственному стандарту, а значит попадают под те же более жесткие требования, что и мопеды.

Для аренды электровелосипеда в Китае необходимо привязать к сервису действующий паспорт. При парковке вне специально отведенных мест поездку завершить не получится - деньги продолжат списываться.

Все водители СИМ должны соблюдать правила дорожного движения и, как правило, носить шлем. К некоторым электровелосипедам он прилагается.

Пользуются ли электросамокатами в США?

В Соединенных Штатах единая система регулирования электросамокатов отсутствует, каждый штат решает этот вопрос самостоятельно. Чаще всего их выделяют в категорию СИМ, что позволяет пользоваться ими без водительских прав и обязательной регистрации.

В то же время в большинстве городов движение на СИМ строго ограничено по возрасту - с 16 лет, а в отдельных штатах, таких как Калифорния, - и вовсе с 18 лет. Как правило, запрещено движение на СИМ по тротуарам. По-разному в различных штатах относятся и к ношению шлемов. Движение на электросамокатах осуществляется по дорогам или велодорожкам, при отдельных запретах в центральных районах и парках.

Строгого запрета на движение электросамокатов ни в одном городе или штате США нет, но шеринговым сервисам могут квотировать количество СИМ, которые они могут разместить в городе.